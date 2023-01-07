Как открыть автомобиль, если ключи остались в салоне? Есть необычный способ

Большинство людей используют свой телефон для голосовой связи и выхода в интернет. А между тем есть несколько секретных функций смартфона, о которых не лишним будет знать каждому.
Любой может оказаться в ситуации, когда ключи оказались внутри запертого автомобиля.
Не стоит паниковать: если дома есть запасные ключи, то можно выйти из положения. Даже если вы сами находитесь далеко от дома.
Надо позвонить кому-то из близких, попросить поднести ключи к своему гаджету и нажать на кнопку разблокировки. При этом свой телефон нужно держать на расстоянии около 30 см от дверцы машины. С большой долей вероятности машина откроется.
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Источник: Tut-News
Фото: depositphotos.com