Как правильно ездить в туман: правила от ГИБДД

Очень важная деталь: названы лучшие запчасти для зимы

Туман становится причиной масштабных аварий, поэтому водителю нужно иметь какой-то алгоритм действий, как правильно себя вести. Об этом рассказали в ГИБДД:

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Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

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