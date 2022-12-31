Как правильно ездить в туман: правила от ГИБДД

Материалы по темеОчень важная деталь: названы лучшие запчасти для зимы
Туман становится причиной масштабных аварий, поэтому водителю нужно иметь какой-то алгоритм действий, как правильно себя вести. Об этом рассказали в ГИБДД:
- Держите увеличенную дистанцию;
- Соблюдайте пониженную скорость;
- Следите за боковым интервалом;
- Не забудьте включить противотуманки.
«Спешить не стоит и пешим участникам дорожного движения. Будьте вдвойне внимательны при переходе дороги», — говорится в Телеграмм-канале ведомства.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Материалы по темеМы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.