Как правильно ездить в туман: правила от ГИБДД — журнал За рулем

Как правильно ездить в туман: правила от ГИБДД

Лучшее правило — отказаться от поездок вовсе, но есть и менее банальные.

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Туман становится причиной масштабных аварий, поэтому водителю нужно иметь какой-то алгоритм действий, как правильно себя вести. Об этом рассказали в ГИБДД:

  1. Держите увеличенную дистанцию;
  2. Соблюдайте пониженную скорость;
  3. Следите за боковым интервалом;
  4. Не забудьте включить противотуманки.

«Спешить не стоит и пешим участникам дорожного движения. Будьте вдвойне внимательны при переходе дороги», говорится в Телеграмм-канале ведомства.

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

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