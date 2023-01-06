Инспектор ГИБДД хочет осмотреть багажник: вот, что нужно ответить

Что делать, если сотрудник ГИБДД просит показать содержимое багажного отсека вашей машины? На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Игорь Кацубо.
По его словам, лучше сразу вежливо уточнить у инспектора, что именно он хочет сделать: осмотр или досмотр? Тогда инспектор сразу поймет, что перед ним грамотный водитель и в большинстве случаев отпустит.
Если вы согласитесь на осмотр автомобиля, имейте ввиду, что в этом случае сотрудник ГИБДД не может открыть багажник своими руками и трогать ваши личные вещи, в какой бы части автомобиля они ни находились. Более того, от осмотра водитель вправе отказаться. Но тогда инспектор может провести досмотр транспортного средства. И от этой процедуры отказаться водитель уже не может.
Если вы спешите, то лучше согласиться с предложением инспектора осмотреть машину, потому что в противном случае вы можете потерять уйму времени на процедуру досмотра.
О других важных нюансах двух процедур «осмотра» и «досмотра» читайте в полной версии статьи по этой ссылке.
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Фото: Александр Щербак/ТАСС
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