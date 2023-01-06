Инспектор ГИБДД хочет осмотреть багажник: вот, что нужно ответить — журнал За рулем

Инспектор ГИБДД хочет осмотреть багажник: вот, что нужно ответить

Правильная формулировка может сэкономить вам массу времени и нервов.

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Что делать, если сотрудник ГИБДД просит показать содержимое багажного отсека вашей машины? На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Игорь Кацубо.

По его словам, лучше сразу вежливо уточнить у инспектора, что именно он хочет сделать: осмотр или досмотр? Тогда инспектор сразу поймет, что перед ним грамотный водитель и в большинстве случаев отпустит.

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Если вы согласитесь на осмотр автомобиля, имейте ввиду, что в этом случае сотрудник ГИБДД не может открыть багажник своими руками и трогать ваши личные вещи, в какой бы части автомобиля они ни находились. Более того, от осмотра водитель вправе отказаться. Но тогда инспектор может провести досмотр транспортного средства. И от этой процедуры отказаться водитель уже не может.

Если вы спешите, то лучше согласиться с предложением инспектора осмотреть машину, потому что в противном случае вы можете потерять уйму времени на процедуру досмотра.

О других важных нюансах двух процедур «осмотра» и «досмотра» читайте в полной версии статьи по этой ссылке.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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