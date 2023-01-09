Этой детали больше не будет в водительских правах с 1 марта

С 1 марта 2023 года начнут выдавать водительские удостоверения нового образца — без штрих-кода на оборотной стороне, напомнил автомобилистам автор «За рулем» Сергей Зиновьев. Штрих-код на правах появился в 2011 году и был предназначен для помощи полицейским в борьбе с поддельными водительскими удостоверениями. Но в настоящее время необходимость в нем отпала, и он не используется для считывания информации.
Водителям, оформившим права до внесения изменений, не придется в срочном порядке получать новый документ: к сроку действия старого удостоверения было добавлено три дополнительных года. Это значит, что заменой можно заняться позже, а все сведения об актуальности документов отражены в базе.
Кроме того, если раньше услугу для получения прав либо на замену мы получали через портал Госуслуги, нам предоставляли 30%-ную скидку. На 2023 год такая скидка не предусмотрена, и это касается вообще всех госпошлин, которые раньше предоставляли со скидкой: выдачи ПТС и автомобильных номеров, оформления загранпаспорта, оплаты услуг ЗАГСа и т.д.
Официальное объяснение такое: скидку изначально планировали до 2019 года, после этого ее неоднократно продлевали. Поскольку в этом году такой запрос ни от одного из ведомств не поступил, ее решили отменить.
- Водители нередко позволяют себе то, что считают рискованным поведением у других — об этом говорят результаты этого исследования.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023