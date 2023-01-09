Этой детали больше не будет в водительских правах с 1 марта — журнал За рулем

Этой детали больше не будет в водительских правах с 1 марта

И скидки за оформление документов через портал Госуслуг тоже не будет.

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С 1 марта 2023 года начнут выдавать водительские удостоверения нового образца — без штрих-кода на оборотной стороне, напомнил автомобилистам автор «За рулем» Сергей Зиновьев. Штрих-код на правах появился в 2011 году и был предназначен для помощи полицейским в борьбе с поддельными водительскими удостоверениями. Но в настоящее время необходимость в нем отпала, и он не используется для считывания информации.

Водителям, оформившим права до внесения изменений, не придется в срочном порядке получать новый документ: к сроку действия старого удостоверения было добавлено три дополнительных года. Это значит, что заменой можно заняться позже, а все сведения об актуальности документов отражены в базе.

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Кроме того, если раньше услугу для получения прав либо на замену мы получали через портал Госуслуги, нам предоставляли 30%-ную скидку. На 2023 год такая скидка не предусмотрена, и это касается вообще всех госпошлин, которые раньше предоставляли со скидкой: выдачи ПТС и автомобильных номеров, оформления загранпаспорта, оплаты услуг ЗАГСа и т.д.

Официальное объяснение такое: скидку изначально планировали до 2019 года, после этого ее неоднократно продлевали. Поскольку в этом году такой запрос ни от одного из ведомств не поступил, ее решили отменить.

Источник: «За рулем» и ТАСС

Фото: Depositphotos

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