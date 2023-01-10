Внедорожники УАЗ подорожали: вот за сколько их сейчас можно купить

Цена выросла на все модели.

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Хантер, Патриот и Пикап производства Ульяновского автозавода подорожали на 30 тысяч рублей во всех комплектациях, следует из информации, опубликованной на официальном сайте автопроизводителя.

Патриот с мотором ЗМЗ Про экологического класса Евро-2 можно купить от 1,55 млн рублей в базовой версии и за 1,78 млн рублей с расширенным набором опций комфорта. Внедорожники с двигателями класса Евро-5 будут дороже на 20 тыс. рублей.

Пикап предлагается только в базовой комплектации за 1,56 млн рублей с двигателем Евро-2 и за 1,58 млн рублей с агрегатом экокласса Евро-5.

Стоимость Хантера составляет от 1,37 до 1,4 млн рублей в зависимости от двигателя и комплектации.

Все автомобили предлагаются с механической коробкой: автомат для Патриота и Пикапа недоступен после введения санкций в 2022 году.

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Источник: УАЗ

Фото: depositphotos.com