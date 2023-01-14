Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году — журнал За рулем

Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2023 году

Новая редакция ПДД вступит в силу 1 марта.

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В 2023 году на российских дорогах появятся новые знаки. Они будут регулировать как движение некоторых транспортных средств, так и парковку.

Как рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, появятся знаки, запрещающие проезд автобусов (кроме школьных и маршрутных), электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

На парковках появится знак «Платные услуги», а также изображение коляски в местах, предназначенных для парковки инвалидов.

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Еще одно нововведение затронет парковку по четным и нечетным числам. В частности, оставлять машины по обеим сторонам дороги можно будет с 21 часа до полуночи, не опасаясь получить штраф.

Специальные знаки получат туристические объекты, а также места, где можно зарядить электротранспорт.

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Источник: Прайм

Фото: АГН «Москва»

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