На «Автоторе» могут начать выпуск бюджетного седана: снимки случайно попали в Сеть — журнал За рулем

На «Автоторе» могут начать выпуск бюджетного седана: снимки случайно попали в Сеть

Судя по всему, информация просочилась в интернет раньше запланированного времени.

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На калининградском заводе «Автотор», скорее всего, будут выпускать седан Kaiyi Xuandu. Официального объявления об этом не было, но в новостных сообщениях компании модель «засветилась» в рамках проведения новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

Завод осуществил желание 13-летнего воспитанника местного детского дома, который мечтал увидеть, как производят автомобили. На готовой машине по испытательному треку в качестве пассажира его тоже прокатили. Именно эти снимки и «утекли» в Сеть.

На «Автоторе» могут начать выпуск бюджетного седана: снимки случайно попали в Сеть

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Эксперты распознали в автомобиле китайский седан Kaiyi Xuandu, который принадлежит Chery.

В Китае Xuandu стоит 67,8–93,9 тыс. юаней (примерно около 670–930 тыс. рублей). Стоимость российской версии машины пока неизвестна.

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Источник: Российская газета

Фото: vk.com/avtotor_ru, Kaiyi

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