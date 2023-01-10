На «Автоторе» могут начать выпуск бюджетного седана: снимки случайно попали в Сеть

Судя по всему, информация просочилась в интернет раньше запланированного времени.

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На калининградском заводе «Автотор», скорее всего, будут выпускать седан Kaiyi Xuandu. Официального объявления об этом не было, но в новостных сообщениях компании модель «засветилась» в рамках проведения новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

Завод осуществил желание 13-летнего воспитанника местного детского дома, который мечтал увидеть, как производят автомобили. На готовой машине по испытательному треку в качестве пассажира его тоже прокатили. Именно эти снимки и «утекли» в Сеть.

Эксперты распознали в автомобиле китайский седан Kaiyi Xuandu, который принадлежит Chery.

В Китае Xuandu стоит 67,8–93,9 тыс. юаней (примерно около 670–930 тыс. рублей). Стоимость российской версии машины пока неизвестна.

Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов заявлял, что предприятие начнет выпуск автомобилей трех новых брендов.

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Источник: Российская газета

Фото: vk.com/avtotor_ru, Kaiyi