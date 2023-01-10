На «Автоторе» могут начать выпуск бюджетного седана: снимки случайно попали в Сеть

На калининградском заводе «Автотор», скорее всего, будут выпускать седан Kaiyi Xuandu. Официального объявления об этом не было, но в новостных сообщениях компании модель «засветилась» в рамках проведения новогодней благотворительной акции «Елка желаний».
Завод осуществил желание 13-летнего воспитанника местного детского дома, который мечтал увидеть, как производят автомобили. На готовой машине по испытательному треку в качестве пассажира его тоже прокатили. Именно эти снимки и «утекли» в Сеть.
Эксперты распознали в автомобиле китайский седан Kaiyi Xuandu, который принадлежит Chery.
В Китае Xuandu стоит 67,8–93,9 тыс. юаней (примерно около 670–930 тыс. рублей). Стоимость российской версии машины пока неизвестна.
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Источник: Российская газета
Фото: vk.com/avtotor_ru, Kaiyi