Стало известно, когда на Лады вернутся автоматические коробки — журнал За рулем

Стало известно, когда на Лады вернутся автоматические коробки

Японские автоматы и вариаторы на автомобили уже не вернутся.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что к концу года будут завершен испытательный процесс по вариатору от нового партнера.

А с 2024 года автопроизводитель планирует возобновить производство машин с автоматической коробкой передач различных модификаций. Планируется, что уже через три года 60% автомобилей АВТОВАЗа будут сходить с конвейера с АКП.

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Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ может оснастить автомобили Lada китайскими вариаторами либо роботизированными коробками с двумя сцеплениями. Возврат к японским вариаторам и автоматам Jatco не рассматривается.

Китайские автоматы будут устанавливаться на все модели Lada. Исключение составят внедорожники семейства Niva.

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Источник: Российская газета

Фото: АВТОВАЗ

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