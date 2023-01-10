Стало известно, когда на Лады вернутся автоматические коробки

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что к концу года будут завершен испытательный процесс по вариатору от нового партнера.
А с 2024 года автопроизводитель планирует возобновить производство машин с автоматической коробкой передач различных модификаций. Планируется, что уже через три года 60% автомобилей АВТОВАЗа будут сходить с конвейера с АКП.
Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ может оснастить автомобили Lada китайскими вариаторами либо роботизированными коробками с двумя сцеплениями. Возврат к японским вариаторам и автоматам Jatco не рассматривается.
Китайские автоматы будут устанавливаться на все модели Lada. Исключение составят внедорожники семейства Niva.
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Источник: Российская газета
Фото: АВТОВАЗ