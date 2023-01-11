Три китайские автомарки вошли в Топ-10 по продажам за 2022 год

Китайские производители штурмовали российский авторынок весь прошлый год, и это принесло весьма ощутимые плоды.

Материалы по теме Купил нового «китайца» и часто вспоминал старый Touareg

Пятерка самых продаваемых брендов по итогам 2022 года выглядит так: Lada, Kia, Hyundai, Renault, Chery — и нет никаких сомнений, что бренд из Поднебесной в самое ближайшее время переберется как минимум строчкой выше. За минувший год менеджерам Chery удалось продать 39 256 машин. Для сравнения, у АВТОВАЗа 174 688 проданных авто.

Во второй пятерке — Haval, Toyota, Geely, Skoda и Volkswagen. Таким образом, из десяти лучших марок в России три — китайские, причем прирост продаж по сравнению с прошлым годом удалось показать именно им, у всех остальных наблюдается существенное падение. В целом российский авторынок просел за год на 58,7%.

Десятка моделей-бестселлеров в 2022 году выглядит так: Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Haval Jolion, Lada Niva Legend и Renault Duster, который разошелся тиражом 13 468 шт. Но буквально в нескольких сотнях машин позади — Geely Coolray. А теперь угадайте три модели из вышеперечисленных, которые в 2022 году показали положительную динамику продаж. Правильно, Tiggo 7 Pro, Jolion и Coolray.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Автостат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC