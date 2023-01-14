Китай, Турция и... Из каких запчастей будут собирать УАЗы?

Основная ставка будет делаться на отечественные комплектующие. Однако без заимствований из-за рубежа не обойдется.

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Итоги 2022 года в интервью с ульяновскими журналистами подвел глава УАЗа, председатель совета директоров и один из акционеров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов. В частности, он коснулся поставок комплектующих и рассказал, из каких деталей будут делать внедорожники в условиях санкционного давления. Максимальный акцент, по мнению Ширинова, должен быть сделан на российских поставщиках.

«Сегодня у нас нет ни одного европейского игрока. Что-то заменили на поставки из Китая и Турции. Но основной упор — на отечественных поставщиков. На тех, кто имел определенный опыт и с кем работали ранее, но в силу разных обстоятельств перешли на европейский или азиатский рынки. С кем-то начинаем работать с нуля. Это касается систем отопителей, которые необходимо разрабатывать и на что будет сделан нами основной упор в январе-феврале», — рассказал Ширинов.

Кроме того, глава предприятия осветил и вопрос продаж ульяновских машин в 2022 году, сказав, что продажи и производство УАЗов превысило 35 тысяч автомобилей, и падение по отношению к 2021 году составит не более 15%. Заметим, что, по данным «Автостата», УАЗ продал в 2022 году 9446 автомобилей, что на 43% меньше, чем годом ранее.

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Источник: 73online.ru