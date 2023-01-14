Эксперт назвал идеальное место для ночной стоянки зимой

Нужно будет внимательно осмотреть местность.

В морозное утро большой риск не завестись. Зато у эксперта «За рулем» Игоря Кацубо есть решение.

Он советует автомобилистам, у которых автоматическая коробка, припарковать машину у теплотрассы. Найти такое место можно по подтаявшему снегу на земле.

Если у вас машина с МКП, то поищите место с уклоном дороги: так будет проще запустить наутро двигатель с толкача.

Но если нет ни горки, ни теплотрассы, остается одно верное средство: взять аккумулятор на ночь домой, в тепло.

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Фото: «За рулем»