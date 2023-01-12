Бензин дешевеет, дизель опять дорожает: что происходит с ценами на топливо — журнал За рулем

Бензин дешевеет, дизель опять дорожает: что происходит с ценами на топливо

Росстат проанализировал данные за последние две недели.

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Средние розничные цены на бензин за период с 26 декабря по 9 января снизились на 2 копейки и составили 50,83 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 33 копейки — до 58,7 рубля за литр.

По данным Росстата, за этот период стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 3 копейки — до 47,18 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 также потеряла 1 копейку — до 51,34 рубля за литр.

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Снижение цен на бензин было зафиксировано в 10 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2%.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на топливо в 2023 году.

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Источник: Российская газета

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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