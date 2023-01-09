Что будет с ценами на топливо в 2023 году: мнение экспертов

По итогам 2022 года стоимость бензина выросла незначительно, чего нельзя сказать о дизельном топливе.

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По данным Росстата, в прошлом году был зарегистрирован рекордно низкий рост цен за 20 лет, даже ниже, чем в период пандемии в 2020 году. Розничные цены на бензин выросли всего на 0,9%.

А вот цены на дизельное топливо почти догнали инфляцию, поднявшись за год на 9,1%.

Но в этом году все может измениться, говорят эксперты, напоминая, что с 5 февраля заработает эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Евросоюз.

Это может привести к образованию профицита на внутреннем рынке ДТ и, как следствие, падению цен, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

На бензиновые цены, по мнению эксперта, эмбарго ЕС не окажет сильного действия.

Таким образом, ожидать понижения цен на АЗС не стоит. Наиболее вероятный сценарий — сохранение медленного роста розничных цен темпами, сопоставимыми с инфляцией или ниже. Но в случае серьезных экспортных проблем возможно и локальное ценовое давление и снижение цен на АЗС, как это уже бывало, отмечает начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash