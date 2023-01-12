Пятница, 13-е: стоит ли водителям быть осторожнее

Действительно ли сочетание дня недели с числом 13 несет в себе опасность?

Материалы по теме Москвич 3: все подробности и первый тест!

Почему так не повезло цифре 13, сейчас уже никто и не вспомнит. Но предрассудки, что 13 является несчастливым числом, плотно засели в головах граждан. А уж если тринадцатое число выпадает на пятницу — вдвойне нехорошо.

Если пятница попадает на 13-е число, то, по статистике, в этот день происходит на 10–15% больше несчастных случаев, чем в другие пятницы, утверждают некоторые ученые. Однако специалисты по этому поводу едины: дело тут не в магическом числе, а в самих людях, которые сами настраивают себя на беспокойный лад, что выливается в форму критических ситуаций и неприятностей.

В России не проводилось исследований, насколько опасны пятницы 13-го, но есть статистика распределения ДТП по дням недели. Так вот, действительно, на дорогах Российской Федерация пятница является самым аварийным днем среди других дней недели. В этот день больше погибает и бывает ранено людей.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Анатолий Рыбин «Дорожные приметы и суеверия. Антология», издательство «За рулем»