Ездит боком и делает «танковый разворот»: Hyundai представил тестовый электрокар

Компания Hyundai Mobis, входящая в конгломерат Hyundai Motor Group, показала прототип электромобиля Hyundai Ioniq 5 с четырьмя модулями e-Сorner. Это позволяет электрокару ездить в «режиме краба», по диагонали, или просто боком, а также совершать «танковый разворот» на месте.
Система e-Corner представляет собой модуль с колесом, который включает тяговый электромотор, стойку подвески, тормозной и индивидуальный рулевой механизм. Все это работает по проводам, а угол поворота такого колеса — 180 градусов.
Пока это только тестовый прототип, подробностей Hyundai Mobis не раскрывает. Но разработчики отмечают, что на видео показаны «реальные движения», обеспечиваемые четырьмя модулями. Их «преимущества на узких улицах в центре города или в местах погрузки должны быть очевидны».
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Источник: Hyundai Mobis/YouTube
Фото: Hyundai