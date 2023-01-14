Ездит боком и делает «танковый разворот»: Hyundai представил тестовый электрокар — журнал За рулем

Ездит боком и делает «танковый разворот»: Hyundai представил тестовый электрокар

Парковаться с такой системой станет намного проще.

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Компания Hyundai Mobis, входящая в конгломерат Hyundai Motor Group, показала прототип электромобиля Hyundai Ioniq 5 с четырьмя модулями e-Сorner. Это позволяет электрокару ездить в «режиме краба», по диагонали, или просто боком, а также совершать «танковый разворот» на месте.

Система e-Corner представляет собой модуль с колесом, который включает тяговый электромотор, стойку подвески, тормозной и индивидуальный рулевой механизм. Все это работает по проводам, а угол поворота такого колеса — 180 градусов.

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Пока это только тестовый прототип, подробностей Hyundai Mobis не раскрывает. Но разработчики отмечают, что на видео показаны «реальные движения», обеспечиваемые четырьмя модулями. Их «преимущества на узких улицах в центре города или в местах погрузки должны быть очевидны».

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Источник: Hyundai Mobis/YouTube

Фото: Hyundai

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