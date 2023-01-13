В этом случае протокол о нарушении ПДД будет считаться недействительным

Отсутствие подписи сотрудника Госавтоинспекции в оформленном им протоколе о нарушении ПДД делает этот документ недействительным. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассматривая жалобу автомобилиста. Суды нижестоящих инстанций с доводами водителя не были согласны, в результате чего ему не удалось оспорить штраф в размере 30 тыс. рублей и лишения права вождения на 1,5 года.
«В ходе исследования материалов дела установлено, что протокол об административном правонарушении <...> не подписан должностным лицом, его составившим, что является основанием для признания данного протокола недопустимым доказательством», — говорится в постановлении Верховного суда.
Теперь водитель, в отношении которого отменили решение о привлечении к административной ответственности, может получить обратно оплаченный штраф. Также через суд водитель может потребовать возмещения понесенных им судебных издержек, в том числе оплату услуг адвоката, если он прибегал к его помощи.
А вот с тем фактом, что больше года человек считался нарушителем ПДД и был лишен водительского удостоверения, автомобилисту придется смириться.
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Источник: Известия
Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин