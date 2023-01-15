В каких случаях автомобиль могут конфисковать без ведома владельца

Такое право есть у судебных приставов, лизинговых компаний и даже банков.

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил, что даже если в машине или рядом нет хозяина, она все равно может «уехать» на стоянку. Случиться такое может, если автомобиль, к примеру, является предметом взыскания. По решению судебного пристава даже в отсутствие владельца машину погрузят на эвакуатор и отправят на стоянку.

Возможность дистанционно заблокировать автомобиль, а потом приехать и забрать его при отсутствии платежей есть и у лизинговых компаний. Также при определенных условиях это может сделать и банк.

«Кредитный договор предполагает определенные обязательства, в том числе и залог. Соответственно, если им предусмотрена передача предмета залога банку-залогодержателю при неоплате кредита, то это вполне законно», — уточнил юрист.

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Источник: Газета.ru

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