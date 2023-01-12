Иранские автомобили едут в Россию

Но объемы поставок пока невелики.

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Генеральный директор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби объявил о начале экспорта автомобилей в Россию. Сделать это иранская компания планировала еще в прошлом году, но не сложилось.

Особых подробностей о сроках поставок, а также о сертификации машин для России и о формировании дилерской сети представитель Khodro не озвучил.

Tara

«К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около двух тысяч машин Tara и Dena», — заявил он.

Впрочем, неофициальные поставки седана Iran Khodro Tara начались еще в прошлом году. Но вопреки заявлениям о бюджетной цене, в России их продавали по цене от 1,77 млн рублей.

Dena

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Источник: Khodrobank

Фото: president.ir