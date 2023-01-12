Автомобильные бренды: самое большое падение и самый большой взлет продаж в 2022-м

Это два премиальных бренда, и оба из Азии. Но один стремится к Топ-10, а другой стремительно скатился концу второй десятки рейтинга...

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Как мы рассказывали ранее, в 2022 году три китайские марки вошли в Топ-10 по продажам в России, чего ранее не было никогда. При этом именно эти участники первой десятки показали прирост продаж по сравнению с прошлым годом. Но еще одна китайская марка отличилась куда сильнее: принадлежащий Chery премиум-бренд Exeed за год увеличил продажи на 353,5%.

И ведь речь идет не о каких-то единичных продажах — уже в 2021 году дилеры бренда продали более 2,5 тысяч кроссоверов. А в 2022 объемы стали по-настоящему солидными: по данным источника, было продано 12 127 машин марки Exeed, выбившейся по итогам года аж на 13-ю позицию общего рейтинга.

А вот другой премиум-бренд показал антирекорд: при общей просадке рынка на 58,7% большинство традиционных лидеров потеряли примерно столько же, но вот Lexus пострадал серьезнее: менее 3 тысяч машин, реализованных в 2022-м, что дает минус 84,8% по отношению к 2021 году.

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Источник: Автостат

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС