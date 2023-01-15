Вытащить фуру из снега с помощью легковушки? Это реально! (видео)

Под Новосибирском фура застряла прямо на Краснояровском шоссе — судя по всему, водитель съехал на порядком заснеженную обочину, а тронуться с нее уже не смог. Попытки выехать самостоятельно привели к тому, что грузовик перегородил обе полосы, что грозило масштабным затором.
Однако проезжавший мимо автомобилист на внедорожнике Toyota решил помочь. Казалось бы, массы автомобилей настолько разные, что никакой трос не поможет. Однако смекалка, решительность, полный привод и небольшой, но точный импульс сделали свое дело — грузовик медленно, но верно выбрался с обочины. Уже через несколько минут все поехали по своим делам.
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Источник: ВКонтакте / Главная дорога
Фото: скриншот видео VK