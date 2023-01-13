День печати: российским СМИ исполнилось 320 лет — журнал За рулем

День печати: российским СМИ исполнилось 320 лет

Поздравляем всех коллег, а также читателей нашего журнала, сайта и соцсетей — вы делаете нас лучше!

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13 января в нашей стране отмечается День российской печати. Праздник учредили 28 декабря 1991 года, привязав к исторической дате: 2 января 1703 года (как раз 13 января по новому стилю) в Москве вышел первый номер учрежденной Петром Первым газеты «Вѣдомости», нынешним правопреемником которой считаются «Санкт-Петербургские ведомости».

В наше время этот день является праздником всех работников средств массовой информации. Поздравляем своих коллег, автомобильных журналистов, желаем побольше интересных машин, поездок и встреч в наступившем году! И, конечно, поздравляем наших читателей, ведь вы тоже причастны: именно вы делаете нас лучше!

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