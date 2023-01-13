Этот кроссовер стал самым популярным в России в 2022 году

В Топ-10 попали как отечественные, так и китайские авто. А также бренды, ушедшие из России.

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Самым продаваемым среди всех кроссоверов и внедорожников в России в 2022 году стала Lada Niva — обладателями продукции АВТОВАЗа оказались 38 780 человек. При этом по сравнению с 2021 годом продажи упали на 12 462 автомобиля.

Haval Jolion, наоборот, может похвастать ростом количества проданных экземпляров и вторым местом в Топ-10: 17 112 кроссоверов продано с января по декабрь прошлого года (больше на 7235 автомобилей).

«Бронза» — у Hyundai Creta, которой в 2022 году удалось продать 16 577 машин, что на 51 504 экземпляра меньше, чем в 2021 году.

Четвертым по продажам оказался Renault Duster (12 235 автомобилей, что на 29 236 экземпляров меньше, чем в 2021 году). Далее следует Geely Coolray (11 692 автомобиля с плюсом в 591 экземпляр к 2021 году). УАЗ Патриот выбрали 10 612 покупателей, что на 2445 штук меньше, чем в 2021 году.

В топ-10 также вошли: Kia Seltos (9028 экз.), Kia Sportage (8311 экз.), Toyota RAV4 (8005 экз.).

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Источник: Ассоциация Европейского автобизнеса