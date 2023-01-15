Смотрите, просто улетный грузовик на реактивной тяге

На самом деле, это даже не самый мощный реактивный грузовик — у него есть сородичи, чьи двигатели выдают и 25, и 36... тысяч лошадиных сил! Мощность «Костотряса» — всего-то 18 тысяч диких мустангов, упрятанных в турбину от реактивного самолета.
В США это действительно целый класс скоростных автомобилей: подобные Bone Shaker машины строятся как реактивный двигатель, водруженный на шасси, которому придается сходство с магистральным тягачом. Судя по реакции зрителей, 18 тысяч реактивных лошадей вполне достаточно для полного заложения ушей и частичного «срыва башни»...
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Видео: YouTube / HOT Motors