Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — журнал За рулем

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

Эти никогда не существовавшие модели были нарисованы искусственным интеллектом.

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Кроссоверы перестанут выпускать — уже скоро

В последнее время появляется все больше программного обеспечения, называемого искусственным интеллектом или нейросетью (DallE, Midjourney, Stable Diffusion…). Оно пишет тексты и музыку, кодит и даже рисует картинки по словестному описанию.

Зададим одной из нейросетей (Midjourney) вопрос: если бы BMW продавала внедорожники и кроссоверы в 1980-х годах, то как бы они выглядели? Ответ ниже.

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

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Все характерные стилистические элементы BMW восьмидесятых годов — на месте. Угловатый дизайн, круглые фары, полая линия окон и длинный задний свес. На некоторых изображениях есть даже линия Хофмайстера (в нижнем углу задних окон). И все это сочетается с большим клиренсом и кузовом универсал.

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

В получившихся автомобилях видны также черты Jeep Cherokee или Range Rover 1980-х годов — внедорожников того времени. Но принадлежность выдуманных машин марке BMW прослеживается четко.

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

Отдельной строчки заслуживает модель, бока которой украшает деревянный шпон — элемент, который четыре десятилетия назад был синонимом роскоши в Соединенных Штатах.

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

Интересна и красная машина с колесными арками в цвет кузова — это настоящий X3 M с поправкой на год.

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

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Фото: Carscoops.com

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

Эти никогда не существовавшие модели были нарисованы искусственным интеллектом.

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384077Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384076Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384078Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384075Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384074Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети
Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети

Эти никогда не существовавшие модели были нарисованы искусственным интеллектом.

Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384074Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384076Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384078Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384077Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети — фото 1384075Какими были бы кроссоверы BMW 1980-х? Версия нейросети
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