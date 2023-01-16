Гранта хэтчбек: вернется или нет?

В ходе подведения итогов на традиционной пресс-конференции АВТОВАЗ раскрыл будущее четвертого кузова популярного семейства.

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В 2022-м семейство Granta еще больше утвердилось в роли локомотива продаж бренда Lada: всего с учетом поставок на экспорт автогигант выпустил чуть более 200 тысяч машин, и при этом больше половины из них — это Гранта. Но пока она выпускается в кузовах седан, лифтбек и универсал, дополненный кросс-версией.

А вот судьба хэтчбека (с которого, кстати, когда-то началась история самой платформы Kalina, на которой построена Granta) до последнего оставалась невыясненной. После перезапуска в «антикризисной» версии на конвейер вернулись только три типа кузова, и поговаривали, что к производству хэтча не вернутся вовсе.

Однако источник пишет, что хэтчбек вновь появится в семействе уже в текущем году. Интересно, что в большом пресс-релизе по итогам года АВТОВАЗ об этом не упоминал — вероятно, проявив осторожность.

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Источник: Telegram / Телеканал «Авто Плюс»

Фото: АВТОВАЗ