Гранта хэтчбек: вернется или нет? — журнал За рулем

Гранта хэтчбек: вернется или нет?

В ходе подведения итогов на традиционной пресс-конференции АВТОВАЗ раскрыл будущее четвертого кузова популярного семейства.

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В 2022-м семейство Granta еще больше утвердилось в роли локомотива продаж бренда Lada: всего с учетом поставок на экспорт автогигант выпустил чуть более 200 тысяч машин, и при этом больше половины из них — это Гранта. Но пока она выпускается в кузовах седан, лифтбек и универсал, дополненный кросс-версией.

А вот судьба хэтчбека (с которого, кстати, когда-то началась история самой платформы Kalina, на которой построена Granta) до последнего оставалась невыясненной. После перезапуска в «антикризисной» версии на конвейер вернулись только три типа кузова, и поговаривали, что к производству хэтча не вернутся вовсе.

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Однако источник пишет, что хэтчбек вновь появится в семействе уже в текущем году. Интересно, что в большом пресс-релизе по итогам года АВТОВАЗ об этом не упоминал — вероятно, проявив осторожность.

Гранта хэтчбек: вернется или нет?

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Источник: Telegram / Телеканал «Авто Плюс»

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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