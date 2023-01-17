Эти нестандартные признаки укажут на скрученный пробег

Автокриминалист рассказал, что иногда мошенничество с пробегом выявляется по неочевидным вещам.

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При покупке автомобиля вопрос пробега — один из основных. Чтобы узнать, реальны ли показания на одометре, можно рассчитать среднестатистический пробег, который зависит от условий эксплуатации, города, в котором находится машина, времени эксплуатации. Если цифра подозрительно низкая, то есть вероятность, что пробег скрутили.

Причем «подкорректированный» пробег у автомобиля иногда выявляется по неочевидным признакам, предупредил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Так, на некоторых машинах видны следы демонтажа приборной панели, что может свидетельствовать, что в показания одометра вносились изменения.

Эксперт советует при покупке б/у автомобиля изучить регламент его обслуживания и пройденные ТО на каждом интервале пробега.

«Надо посмотреть износ приводных натяжителей, ремня генератора, тормозных дисков и колодок. Следующий этап — осмотр салона, уровень замутненности фар, количество сколов на бампере. Впрочем, здесь важно понимать, что условия эксплуатации могут быть разными», — отметил Шелков.

Ориентироваться, как раньше, на потертости на руле и другие признаки износа салона сейчас не стоит, добавил эксперт и пояснил, что услуги детейлинга и профессиональная автохимия способны скрыть следы эксплуатации.

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Источник: Газета.ru