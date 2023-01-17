Компания приступила к выпуску двигателей четвертого поколения — они легче, экономичнее и мощнее.

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Мотор получил индекс G4G15, и он работает по циклу Миллера. У движка двухточечный впрыск топлива, раздельное охлаждение блока и головки, двойной термостат и система рециркуляции выхлопных газов.

Пресс-релиз сравнивает этот двигатель четвертого поколения (первый в своем роде) с моторами второй генерации: снижение удельного веса на 30%, снижение расхода топлива на 12%, повышение момента в зоне низких и средних оборотов на 10%.

Точные характеристики обещают раскрыть к началу II квартала 2023 года. А появление у нас автомобилей с этим мотором российский офис Chery прогнозирует в 2024 году.

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Фото: Chery