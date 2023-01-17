В Германии продают последние новые Niva Legend

Официально АВТОВАЗ давно не присутствует в Старом Свете, но российские машины продавались усилиями частных компаний.

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Если в 2019 году на территории Германии было зарегистрировано 1828 новых внедорожников Niva, в 2020-м — 1250, а в 2021-м — 1413, то в 2022-м — только около шестисот. Сейчас в Германии остается от 100 до 120 еще не проданных российских внедорожников различных модификаций, сообщает источник со ссылкой на бывшего директора компании Deutsche Lada. Цены колеблются вокруг отметки в 15 тысяч евро.

Официально АВТОВАЗ не присутствует в Европе с 2019 года, но все эти годы его продукция успешно продавалась усилиями серых дилеров… В Великобритании последнюю новую Ниву выставили на продажу еще в ноябре 2022 года.

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Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: LADA in Europe Club, Unsplash