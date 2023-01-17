В Германии продают последние новые Niva Legend — журнал За рулем

В Германии продают последние новые Niva Legend

Официально АВТОВАЗ давно не присутствует в Старом Свете, но российские машины продавались усилиями частных компаний.

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Если в 2019 году на территории Германии было зарегистрировано 1828 новых внедорожников Niva, в 2020-м — 1250, а в 2021-м — 1413, то в 2022-м — только около шестисот. Сейчас в Германии остается от 100 до 120 еще не проданных российских внедорожников различных модификаций, сообщает источник со ссылкой на бывшего директора компании Deutsche Lada. Цены колеблются вокруг отметки в 15 тысяч евро.

Официально АВТОВАЗ не присутствует в Европе с 2019 года, но все эти годы его продукция успешно продавалась усилиями серых дилеров… В Великобритании последнюю новую Ниву выставили на продажу еще в ноябре 2022 года.

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Источник: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Фото: LADA in Europe Club, Unsplash

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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