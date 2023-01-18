Новый Ural Gear Up 2023 года — сколько такой стоит? — журнал За рулем

Новый Ural Gear Up 2023 года — сколько такой стоит?

Базовая комплектация, нулевой пробег, ярко-белый цвет...

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Официальное сообщество российского мотоциклетного бренда Ural в официальном аккаунте ВКонтакте опубликовало фотографии предлагающегося к покупке мотоцикла. Это модель Ural Gear Up в базовой комплектации, а показанный на фото экземпляр цвета «белый глянец» выпущен в 2023 году. Машина совершенно новая.

Комплектация включает противотуманки на дуге коляски, коврики в коляску и багажник, багажник на запасном колесе, защитную дугу и акриловый полог коляски, подножки пассажира, нигрипсы на баке, канистру на 10 литров, комплект инструментов, лопатку в чехле с крепежом, подключаемый привод третьего колеса, колеса 19" с покрышками Heidenau.

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Современная продукция Ирбитского мотоциклетного завода стоит недешево, но она доступнее иностранной техники и фактически не имеет аналогов. Отметим, что означенная цена за показанный экземпляр полностью соответствует РРЦ, указанной на официальном сайте производителя — 1 550 000 рублей.

Новый Ural Gear Up 2023 года — сколько такой стоит?

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Источник: Мотоцикл Урал

Фото: vk.com/uralmotorcyclesrussia

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