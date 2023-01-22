Что будет, если засунуть подушку безопасности в стиральную машину

Это решили проверить двое жителей Ивановской области. Эксперимент чуть не закончился трагедией.

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Мужчины-односельчане решили узнать, что будет, если засунуть подушку безопасности от разобранного автомобиля в стиральную машинку. Эксперимент они проводили прямо на улице, рядом с гаражом.

Подушку безопасности при этом они подключили к аккумулятору.

В результате эксперимента Airbag выбил из стиралки дверцу, которая на огромной скорости полетела на дорогу. О горе-испытателях, может быть, так и не узнали, но на их беду именно в этот момент дорогу переходил 15-летний подросток, и дверца прилетела ему в ноги.

В больнице областного центра, куда его доставили экспериментаторы вместе с родителями, выяснилось, что у подростка открытый перелом правой голени.

Сотрудники полиции проводят по факту случившегося проверку, а мужчины в два голоса заявляют, что и не думали никому причинять вред, им было просто интересно, что выйдет из этой затеи.

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Источник: Полиция 37

Фото: Управление МВД России по Ивановской области