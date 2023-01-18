УАЗ возобновил производство

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Ульяновский автозавод и его дочерние компании полностью возобновили производство автомобилей и двигателей. В новогодние каникулы на заводе ремонтировали оборудование и проводили ежегодную инвентаризацию.
Как сообщили в пресс-службе компании, поэтапный запуск производственной цепочки начался еще 9 января.
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«По согласованию с профсоюзным комитетом, работники, не задействованные в запуске производства и ремонтных работах, смогли воспользоваться частью ежегодного отпуска. Все социальные гарантии обеспечиваются в полном объеме», — отметили на предприятии.
Ранее сообщалось, что с начала года повысились цены на автомобили УАЗ.
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Источник: Автостат
Фото: УАЗ