«Автотор» создал новое производство - первые фото

Изделия под покраску будут поставляться с уже построенного завода пластиковых изделий. Все основные элементы окрасочного комплекса уже на месте (часть оборудования — из Южной Кореи, пишет источник), идут пуско-наладочные работы. Можно будет окрашивать бамперы, крышки, заглушки, двери, корпуса зеркал, решетки радиатора, молдинги, спойлеры и иные детали.
При двухсменном режиме работы комплекс сможет выдавать 170 тысяч единиц продукции в год. Сейчас в стадии возведения находятся административно-бытовые здания. Затем последует ввод в эксплуатацию.
Это масштабное строительство — часть инвестпроекта по созданию в Калининграде производства электромобилей и автокомпонентов. «Автотор» готовит к производству самостоятельно разработанный электромобиль с алюминиевым несущим каркасом из композитных кузовных панелей. А на конвейере недавно был замечен китайский седан Kaiyi Xuandu.
Источник: ВКонтакте / Русские автомобили
Фото: «Автотор»
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