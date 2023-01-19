Путин призвал развивать отечественный автопром

При этом он осмотрел несколько перспективных отечественных разработок.

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Во время осмотра экспериментального образца электрокроссовера E-Neva на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей» президент Владимир Путин призвал развивать отечественную автопромышленность.

Осмотрев образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, которая предполагает создание на ее базе автомобилей различных типов кузовов, размерности и грузоподъемности, Владимир Путин сказал:

«Продолжайте… надо расширять внутренний рынок. Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте».

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Президенту также продемонстрировали образец электрического кроссовера С-класса E-Neva, отечественный полноприводный грузовик для гражданских нужд БАЗ-S36A11 и транспондер МБО (модуль бортового оборудования) для взаимодействия с платными дорогами.

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Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» является одним из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса.

Источник: ПРАЙМ

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