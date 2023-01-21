Назвали 3 ошибки при мойке автомобиля

Речь пойдет не о профессиональной, а о самостоятельной мойке автомобиля.

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Профессионалы детейлинга дали несколько советов, которые позволят самостоятельно привести в порядок автомобиль дешево и качественно.

1. Не мыть авто в сильную жару и при прямом солнечном свете

При сильной жаре автомобиль высыхает быстрее, поэтому автовладельцу придется действовать максимально быстро, чтобы на кузове не оставалось разводов. Экстремальная жара также может повлиять на химические вещества в средствах, которые используются для мойки.

2. Не пренебрегать предварительной мойкой

Понятие «предварительная мойка» существует недаром — важно удалить с автомобиля как можно больше твердых частиц грязи, прежде чем приступить к его полной очистке. Если у вас нет мойки высокого давления и насадки для пены, эксперты рекомендует нанести на машину пенный очиститель, который можно купить в автомагазине в виде спрея.

Оптимально — с помощью специальной насадки и мойки высокого давления нанести пену на весь автомобиль сверху вниз ровным слоем, а потом смыть ее водой.

3. «Разделять» ведра

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Если вы моете машину только с помощью ведра и тряпки, а не шлангом или мойкой высокого давления, то следует использовать два ведра — в одном будет вода с моющим средством, а в другом — чистая. Также на дно желательно поместить защитную сетку, под которой будет собираться вся грязь. Тогда песок и мелкие частицы не осядут на губке после каждого полоскания и не будут царапать лакокрасочное покрытие.

Источник: Speedme

Фото: Depositphotos