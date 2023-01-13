Россиянам подсказали, как выбрать идеальный семейный автомобиль

В хорошем семейном автомобиле должно быть минимум шесть подушек безопасности.
Дополнением к ним станут подушки для коленей и надувные шторы.
Если в семье есть маленький ребенок, лучше выбирать модель с креплением для детского кресла Isofix.
Ремонтопригодность и доступность
Семейным автомобилем пользуются ежедневно, поэтому он не должен простаивать на сервисе. Важным критерием надежности является не только своевременно пройденное ТО, но и распространенность модели, чтобы можно было быстро найти необходимую деталь и отремонтировать его.
Комфорт
В семейной машине должно быть комфортно всем, а дети, как правило, сильнее устают в дороге. Следует ориентироваться на модели с просторным задним диваном. Все необходимое для водителя должно быть у него под рукой, чтобы не делать лишних движений. Хорошо, если есть мультируль, позволяющий управлять функциями одним нажатием.
Для семейного автомобиля важны такие функции, как климат-контроль, подогрев сидений и дистанционный запуск с возможность прогрева автомобиля.
Большой багажник
Насколько это важно, можно понять, отдав ребенка в спортивную секцию и дважды в неделю возить в машине сумку со снаряжением. Если есть маленький ребенок — нужно место для коляски. В идеале объем багажника должен быть не менее 400–500 литров.
Экономичность
Расходы у семьи всегда немаленькие, поэтому экономичность авто имеет значение. При выборе следует учесть всё: расход топлива, транспортный налог, страховку, стоимость техобслуживания и ремонта и т.д.
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Источник: «ФедералПресс»
Фото: Depositphotos
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