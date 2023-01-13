Россиянам подсказали, как выбрать идеальный семейный автомобиль

Конечно, он должен быть просторным и безопасным — это важные, но далеко не единственные условия.

В хорошем семейном автомобиле должно быть минимум шесть подушек безопасности.

Дополнением к ним станут подушки для коленей и надувные шторы.

Если в семье есть маленький ребенок, лучше выбирать модель с креплением для детского кресла Isofix.

Ремонтопригодность и доступность

Семейным автомобилем пользуются ежедневно, поэтому он не должен простаивать на сервисе. Важным критерием надежности является не только своевременно пройденное ТО, но и распространенность модели, чтобы можно было быстро найти необходимую деталь и отремонтировать его.

Комфорт

В семейной машине должно быть комфортно всем, а дети, как правило, сильнее устают в дороге. Следует ориентироваться на модели с просторным задним диваном. Все необходимое для водителя должно быть у него под рукой, чтобы не делать лишних движений. Хорошо, если есть мультируль, позволяющий управлять функциями одним нажатием.

Для семейного автомобиля важны такие функции, как климат-контроль, подогрев сидений и дистанционный запуск с возможность прогрева автомобиля.

Большой багажник

Насколько это важно, можно понять, отдав ребенка в спортивную секцию и дважды в неделю возить в машине сумку со снаряжением. Если есть маленький ребенок — нужно место для коляски. В идеале объем багажника должен быть не менее 400–500 литров.

Экономичность

Расходы у семьи всегда немаленькие, поэтому экономичность авто имеет значение. При выборе следует учесть всё: расход топлива, транспортный налог, страховку, стоимость техобслуживания и ремонта и т.д.

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Источник: «ФедералПресс»



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