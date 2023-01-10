Стало ясно, как сейчас дилеры формируют цены

Хотя на протяжении многих лет цены с 1 января традиционно поднимались на величину инфляции — примерно на 3–4%, в этом году пока наблюдается затишье. Правда, еще в конце 2022 года ряд брендов повысили цены на 7%.
За предыдущий год многое изменилось, в том числе в автомобильной сфере. Марки из недружественных стран покинули Россию, цены на те модели, которые сейчас представлены в автосалонах, такие, что ажиотажа у покупателей не возникает.
Появилось много автомобилей из КНР, но в отношении них чаще всего применяют хитрую стратегию: вместо прайс-листов обновляют скидки, повышая или снижая их размер, таким образом регулируя расходы и маржинальность. Сами же прайс-листы с декабря остаются неизменными, даже несмотря на то, что курс юаня к рублю растет уже два месяца подряд.
В «Автостате» отметили, что практика управления размером скидки не нова — так раньше действовали корейские марки. Это помогает быстрее реагировать на изменения спроса и предложения.
При этом дилеры и аналитики продолжают ждать роста цен на машины 2023 года выпуска. Итоговый прайс будет зависеть от курса валют, расходов на логистику и требований правительства РФ к растаможке импортных автомобилей. Машины, которые собирают в России, подорожают в пределах инфляции — минимум на 5–10%, а цены на параллельный импорт будут меняться в зависимости от насыщения рынка.
- Российский автопром больше не будет зависеть от иностранцев, в Минпромторге для этого предпримут определенные шаги.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Коммерсант»
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС