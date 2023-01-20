Honda CR-V привезли в Россию: цена в два раза выше, чем в Америке

Собранный в США кроссовер Honda CR-V один из российских дилеров предлагает купить по цене от 4,45 млн рублей. На американском рынке цены на эту модель варьируются от 26,8 тыс. до 36,6 тыс. долларов США (1,84–2,51 млн рублей по курсу).
Полноприводный кроссовер оснащен двигателем объемом 2,4 л мощностью 186 л.с. Силовая установка работает в паре с вариатором.
В Honda CR-V установлены круиз-контроль, передние и задние парктроники, система доступа без ключа, дистанционный запуск двигателя, система контроля за полосой движения, ABS, ASR, а также датчики света и дождя и автоматический корректор фар.
После того как Honda в начале марта 2022 года объявила о приостановке поставок своих автомобилей в Россию, новые машины японской марки приезжают на отечественный рынок по каналам параллельного импорта.
Источник: РБК
Фото: Honda
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