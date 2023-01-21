Поворот не туда: что случилось с одним дальнобойщиком, поверившим навигатору — журнал За рулем

Поворот не туда: что случилось с одним дальнобойщиком, поверившим навигатору

На спуске с горы грузовой Volvo потерял прицеп-бочку с химией…

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Дальнобойщику из Чувашии не повезло: навигатор увел его на заснеженную лесную дорогу, совершенно непригодную для движения магистральных тягачей. Он с трудом пробирался вперед, а вскоре начался спуск с горы, на котором его Volvo потерял прицеп-бочку с химией, пишет источник со ссылкой на пресс-службу УМВД по Костромской области.

Машину развернуло и отбросило на обочину, выбраться с которой уже не представлялось возможным. В дополнение к этому морозы стояли серьезные. Хорошо, что у аварии нашлись очевидцы, которые и сообщили в полицию. Прибывшие на место инспекторы напоили шофера горячим чаем, пригнали спецтехнику и достали тягач из кювета. Сообщается, что, едва выбравшись на трассу, водитель позвонил руководству местного отделения МВД и поблагодарил спасших его парней.

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Источник: ВКонтакте / Дальнобойщики

Фото: vk.com/truckers

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