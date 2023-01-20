Насколько больше денег стал «съедать» ваш автомобиль каждый месяц? — журнал За рулем

Насколько больше денег стал «съедать» ваш автомобиль каждый месяц?

Экономить становится все сложнее: количество людей, которые правда умеют это делать, заметно сокращается...

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В среднем с марта по ноябрь 2022 года ежемесячные расходы россиянина на автомобиль выросли с 9078 до 10 622 рубля — об этом говорят данные нового исследования аналитического агентства «Автостат». Плюс 17%, или полторы тысячи рублей, — вполне ощутимые цифры. Но это в среднем, а ведь автомобили могут быть разными, как и ежемесячные пробеги.

Самой многочисленной группой остаются автомобилисты, тратящие от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц — но доля этой группы сократилась с 40,3% до 38,1%. А сильнее всего сократилось число наиболее экономных, ведь экономить стало сложнее: в расходы до 5 тысяч рублей весной 2022 года могли «поместиться» 29,3% опрашиваемых, а осенью — уже только 21,1%.

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Еще две большие группы — это автомобилисты, тратящие каждый месяц 10–15 тыс. и 15–20 тыс. рублей. Количество таких людей выросло, соответственно, до 21,1% (на 3,9%) и до 10,7% (4,3%).

Источник: Автостат

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