Мурманчанку неоднократно лишали прав за алкоголь, а она снова села за руль нетрезвой — журнал За рулем

Мурманчанку неоднократно лишали прав за алкоголь, а она снова села за руль нетрезвой

В Мурманске ГИБДД задержала женщину за рулем автомобиля, вилявшего по дороге…

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Полицейские остановили подозрительную машину на 12-м километре трассы Мурманск — Североморск. В ходе общения с находившейся за рулем женщиной быстро выяснилось,что она нетрезвая. Водитель призналась, что употребляла алкоголь и просила не лишать ее прав, сообщив, что у нее трое детей.

Освидетельствование на месте показало результат 1,239 мг/л, что означает весьма существенное алкогольное опьянение, недопустимое при управлении автомобилем. Проверка выявила, что нарушительница 1982 года рождения в сентябре 2021-го лишалась прав на 18 месяцев за нетрезвую езду, но уже через полгода попалась снова на том же нарушении, была привлечена к уголовной ответственности и получила штраф 200 тысяч рублей и лишение прав на 2 года.

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Несмотря на наличие судимости, она снова села за руль после употребления горячительных напитков, сообщает источник. Возбуждено новое уголовное дело, расследование продолжается.

Источник: МВД Медиа

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