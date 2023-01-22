Противотуманки вместо ходовых огней: это законно?

Ответ дал юрист.

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В законах прямо не прописано, можно ли использовать противотуманные фары вместо ходовых огней, отметила юрист Юлия Цветкова. В то же время в ПДД содержится перечень случаев, в которых разрешается использовать противотуманки. В частности, в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом, в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом, вместо ближнего света фар.

При этом сам пункт 19.5 ПДД РФ говорит о том, что в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни.

«Таким образом, фары ближнего света могут заменяться противотуманными фарами — по связке „или“ можно сделать вывод о том, что такая замена будет полноценной альтернативой использованию дневных ходовых огней. Так что, если на машине не предусмотрены ходовые огни, заменить их можно как ближним светом, так и противотуманными фарами», — заключила юрист.

Источник: Авто.ру

Фото: «За рулем»