В России разрабатывают инновационный двигатель для гоночного автомобиля — журнал За рулем

В России разрабатывают инновационный двигатель для гоночного автомобиля

Его испытания пройдут на озере Байкал.

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Инновационный двигатель для экологически чистого гоночного автомобиля представят в Москве в 2023 году. В экстремальной гонке на озере Байкал разработчики планируют поставить рекорд скорости. Такие проверки необходимы для последующего запуска в серийное производство.

«Примечательно, что это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Среди разработчиков — известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он также отметил, что этот проект внесёт заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения.

В России разрабатывают инновационный двигатель для гоночного автомобиля

Источник: Telegram Сергея Собянина

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