В России разрабатывают инновационный двигатель для гоночного автомобиля

Его испытания пройдут на озере Байкал.

Материалы по теме Назван самый комфортный (и доступный) кроссовер для семьи

Инновационный двигатель для экологически чистого гоночного автомобиля представят в Москве в 2023 году. В экстремальной гонке на озере Байкал разработчики планируют поставить рекорд скорости. Такие проверки необходимы для последующего запуска в серийное производство.

«Примечательно, что это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Среди разработчиков — известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что этот проект внесёт заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения.

Источник: Telegram Сергея Собянина