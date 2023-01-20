В России разрабатывают инновационный двигатель для гоночного автомобиля

Инновационный двигатель для экологически чистого гоночного автомобиля представят в Москве в 2023 году. В экстремальной гонке на озере Байкал разработчики планируют поставить рекорд скорости. Такие проверки необходимы для последующего запуска в серийное производство.
«Примечательно, что это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Среди разработчиков — известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он также отметил, что этот проект внесёт заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения.
Источник: Telegram Сергея Собянина
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