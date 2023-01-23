Юрист объяснила, почему не стоит оставлять под лобовым стеклом номер телефона — журнал За рулем

Юрист объяснила, почему не стоит оставлять под лобовым стеклом номер телефона

Многие автомобилисты даже не задумываются об этом.

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Оставить свой телефонный номер под лобовым стеклом и уйти куда-то стало в России правилом хорошего тона. Но мало кто из автомобилистов готов к тому, что таким образом они могут стать жертвой мошенников. Как предупредила адвокат Елена Кудерко, зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать различные персональные данные о владельце машины.

Впоследствии полученные сведения мошенники могут использовать для осуществления различных «разводов». Среди наиболее распространенных схем адвокат назвала звонки «свидетелей» или «потерпевших» от несуществующего ДТП.

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Еще одним частым способом мошенничества является предложение выкупа авто. С помощью этого метода злоумышленники узнают критические данные банковской карты владельца машины и снимают оттуда все денежные средства.

Нередки и случаи звонков от мошенников под видом сотрудников ГИБДД, судебных приставов, предлагающих за некоторое вознаграждение не накладывать арест на авто или отменить штраф.

Источник: Прайм

Фото: VK

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