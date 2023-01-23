Юрист объяснила, почему не стоит оставлять под лобовым стеклом номер телефона

Многие автомобилисты даже не задумываются об этом.

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Оставить свой телефонный номер под лобовым стеклом и уйти куда-то стало в России правилом хорошего тона. Но мало кто из автомобилистов готов к тому, что таким образом они могут стать жертвой мошенников. Как предупредила адвокат Елена Кудерко, зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать различные персональные данные о владельце машины.

Впоследствии полученные сведения мошенники могут использовать для осуществления различных «разводов». Среди наиболее распространенных схем адвокат назвала звонки «свидетелей» или «потерпевших» от несуществующего ДТП.

Еще одним частым способом мошенничества является предложение выкупа авто. С помощью этого метода злоумышленники узнают критические данные банковской карты владельца машины и снимают оттуда все денежные средства.

Нередки и случаи звонков от мошенников под видом сотрудников ГИБДД, судебных приставов, предлагающих за некоторое вознаграждение не накладывать арест на авто или отменить штраф.

Источник: Прайм

Фото: VK