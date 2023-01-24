Сколько нетрезвых водителей поймали в Москве за три дня? Цифра удивит

Столичная Госавтоинспекция отчиталась о результатах рейда «Нетрезвый водитель», который проводился в Москве с 20 по 22 января. В мероприятии были задействованы 1300 сотрудников ДПС. За три дня они выявили 309 фактов нетрезвого вождения.
Из всех этих эпизодов 61 пришелся на алкогольное опьянение, 71 — на наркотическое. В 177 случаях водители отказались от медицинского освидетельствования. Кроме того, 13 водителей задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст 264.1 УК РФ — повторное управление машиной в состоянии опьянения.
Источник: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Фото: Unsplash, «За рулем»
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