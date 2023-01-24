Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и другие: чем люксовые авто «отличились» на парковках

По решению Антитеррористической комиссии их перемещают на спецстоянки для проверки полицией.

Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley оказались самыми популярными марками автомобилей, которые без номерных знаков находили на городских парковках в 2022 году. Эти и другие автомобили без номерных знаков перемещались на спецстоянки, а затем уже там с ними разбирались — должны или нет владельцы платить за нарушение правил остановки и стоянки.

В 2022 году на спецстоянки переместили 472 машины BMW, 313 Mercedes, 176 Audi, 59 Tesla и прочие. Топ-адреса, откуда чаще всего забирали машины, — Кутузовский проспект, Лобненская улица и Ленинградский проспект.

В Дептрансе Москвы объяснили, что машины без номеров или с подложными номерами могут забрать в целях обеспечения безопасности жителей. Ведь такие авто могут быть причастны к криминалу или находиться в угоне.

За прошедший год эвакуаторы «Московского паркинга» переместили больше 5,1 тыс. машин без номеров — почти 2,2 тыс. из них были припаркованы с нарушениями.

Источник: Дептранс Москвы

Фото: https://t.me/DtRoad