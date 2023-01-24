Проехал 15 километров по трассе на «голом» колесном диске... Без прав! (видео)

Погоня, снопы искр из-под колеса, изуродованный диск… К счастью, в этот раз обошлось без жертв.

В станице Петровской Краснодарского края полиция обратила внимание на автомобиль с технической неисправностью, водитель которого совершал опасные маневры, сообщает источник. Честно говоря, было бы довольно удивительно, если бы полицейские не обратили внимания — просто посмотрите на первые кадры видео.

Машину быстро остановили, водитель попытался бежать, но у него не вышло. ДПС зафиксировала у 20-летнего парня признаки алкогольного опьянения, а также установила, что у него нет и никогда не было водительских прав. От медосвидетельствования гражданин отказался.

Источник: Главная дорога

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю