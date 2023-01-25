Россиянам отказываются продавать автомобили в Казахстане

Концерн Hyundai-Kia после ухода из России переориентировался на производство в Казахстане: на днях на местном заводе Allur началась мелкоузловая сборка машин. Только вот, несмотря на дружественность стран, житель России купить авто этой марки в Казахстане не сможет.
Впрочем, и для местных установили «квоты» — не более одной машины в год на человека.
Таким образом, по мнению экспертов, создаются искусственные механизмы ограничения импорта машин в Россию.
Сам факт того, что казахстанские дилеры не продают автомобили россиянам, открылся еще в конце прошлого года, а вот ограничение по количеству машин в год на одного жителя введено впервые.
Как будет контролироваться этот лимит, пока непонятно. Но «схема» с посредником — гражданином Казахстана — пока работает. За его услуги придется заплатить от 100 тыс. рублей, в зависимости от модели.
Источник: Свободная пресса
Фото: Kia, АГН «Москва»
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