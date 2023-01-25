Поставлена точка в споре, наказуемо ли распитие алкоголя в припаркованном автомобиле — журнал За рулем

Поставлена точка в споре, наказуемо ли распитие алкоголя в припаркованном автомобиле

Вопрос дошел до Верховного суда.

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Верховный суд РФ разъяснил, что распитие алкогольных напитков рядом с припаркованным транспортным средством или находясь в салоне такого автомобиля не является правонарушением.

ВС постановил прекратить дело московского автолюбителя, который был оштрафован и лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательств выяснилось, что водитель машиной не управлял и стоял рядом с ней на улице.

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Как пояснили в суде, «управление транспортным средством» предполагает его «перемещение в пространстве», в связи с чем распитие алкогольных напитков в заглушенном или припаркованном автомобиле не может считаться нарушением.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos

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