Как россияне реагируют, когда их подрезают на дороге? — журнал За рулем

Как россияне реагируют, когда их подрезают на дороге?

Никто из нас не любит хамов на дорогах, но многие из нас хамят сами — осознанно или нет…

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Как реагировать на дорожное хамство? Наказывать обидчика или не преумножать агрессию? С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. И вот как отвечали наши читатели. Получается, что подавляющее большинство автомобилистов все же не любит конфликтных ситуаций.

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Как россияне реагируют, когда их подрезают на дороге?

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Причем не любит настолько, что стремится всеми способами их избегать. Ведь даже ответ с отсылкой к GTA собрал не очень много реакций, да и понятно, что большинство из них были, скорее, шуточными. Поменьше дорожной ярости всем нам!

Фото: Depositphotos

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