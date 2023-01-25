Haval готовит новинку для российского рынка

Какая именно модель это будет, пока держится в секрете.

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Китайский автопроизводитель Haval в 2023 году представит в России еще одну модель. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии выпуска 100-тысячного автомобиля бренда на заводе в Тульской области.

Каких-либо подробностей о новинке пока не сообщается. Предположительно, речь может идти о кроссовере H6 нового поколения. Осенью прошлого года он появился в Казахстане. В Россию в декабре его начали завозить частные импортеры по цене до трех миллионов рублей.

В 2022 году Haval реализовал в России 33 642 автомобиля, увеличив более чем в два раза свою долю на рынке по сравнению с 2021 годом.

Источник: Российская газета

Фото: Haval